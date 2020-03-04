Эксперт прокомментировал ситуацию с беженцами в Турции

4 Март 2020 2020-03-04T14:12:57+03:00

Константин Сивков считает, что для Анкары это своеобразный инструмент давления на Европу

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Заявления Турции о миллионах беженцев в Идлибской зоне деэскалации направлены на то, чтобы Европа перешла к более активным действиям по отношению к Анкаре. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Эксперт отметил, что ситуация с мигрантами сейчас может стать инструментом давления на страны ЕС.

Причины того, почему Турция снижает активность на сирийском направлении, несмотря на то что боевые действия продолжаются, в том, что Европа и США не поддержали ее. НАТО их самоустранила от помощи Турции, ссылаясь на свои законы», - цитирует Сивкова сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что данные об огромных потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения военной ситуации в Идлибской зоне деэскалации «несостоятельны».

ИСТОЧНИК KP.RU