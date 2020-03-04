2020-03-04T14:33:36+03:00
Экономика

Минфин будет выделять 50 миллиардов рублей успешным регионам России

Поощрения станут ежегодными
Юлия Кекова
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Министерство финансов Российской Федерации намерено распределять 50 миллиардов рублей между самыми социально-экономически успешными регионами. Выделять кругленькую сумму ведомство намерено ежегодно.

В Минфине уточняют, что распределяться гранты будут согласно рейтингу эффективности региональных властей.

- Надеемся, это подстегнет их активизировать работу по улучшению показателей, чтобы принести своему региону такой приятный "бонус", который позволит им многое сделать для людей в своем субъекте, - добавили в ведомстве.

Кстати, накануне Минфин оценил уровень развития российских регионов. По мнению специалистов, за последнюю десятилетку они находятся на самом устойчивом финансовом уровне. В большинстве случаев этому способствовало снижении госдолга регионов.

Как отмечает Минфин, сократить задолженность позволило замещение коммерческих кредитов регионов бюджетными, с более низкой и выгодной процентной ставкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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