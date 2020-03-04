2020-03-04T14:55:29+03:00
Экономика

Минфин собирается закупить минимум валюты за два года

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 6,3 млрд рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минфин собирается закупить минимум валюты за два годаМинфин собирается закупить минимум валюты за два годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты в период с 6 марта по 6 апреля 2020 года составит 133,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 6,3 млрд рублей.

Министерство снова снизило закупки иностранной валюты в резервы. С 7 февраля по 5 марта на эти цели направили 214,2 млрд рублей, ежедневный объём составлял 11,3 млрд. С 15 января по 6 февраля валюты закупили на 309,9 млрд рублей, ежедневно - по 18,2 млрд рублей.

В ведомстве также сообщили, что, по их прогнозам, в марте этого года дополнительные доходы бюджета от нефти составят 172,1 млрд рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что на открытии Московской биржи на утром в среду, 4 марта, рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты опустился ниже 66 рублей, европейской – ниже 74 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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