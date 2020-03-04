Ученые рассказали, какие продукты нужно есть от стресса

4 Март 2020 2020-03-04T15:21:28+03:00

Правильная еда не только снимет эмоциональное напряжение, но и улучшит сон

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Ученые из Колорадского университета в Боулдере выяснили как питаться, чтобы не нервничать и крепко спать. Они провели эксперименты на крысах и выяснили, как действие волокон пребиотиков (биологически активные соединения, способствующие пищеварению) и кишечных бактерий отражается на нервной системе организма человека.

Одних животных они кормили стандартной пищей, а других — теми же продуктами, но с добавлением пребиотиков. При этом крыс подвергали стрессу и отслеживали у них ряд физиологических параметров до и после переживаний, а также контролировали параметры сна.

- Пребиотические волокна нужны не только для увеличения объема стула. Это - питание бактерий, которые живут в нашем кишечнике, которые оказывают мощное влияние на наш мозг и поведение, - пишет журнал Scientific Reports.

Согласно исследованию, крепкому сну и уменьшению уровню стресса способствуют такие продукты как лук-порей, артишоки, цельнозерновые продукты и капуста.

ИСТОЧНИК KP.RU