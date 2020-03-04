СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе

4 Март 2020 2020-03-04T15:36:33+03:00

Следствие установило, что Ярошевич по указаниям командования Минобороны Украины с 22 августа по 4 сентября 2014 года отдавал приказы об обстреле гражданских на Донбассе баллистическими ракетами. Фото: news-front.info

Фёдор Ярошевич в 2014 и 2015 году отдавал приказы о запуске баллистических ракет по гражданским территориям ДНР и ЛНР

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В Следственном комитете России заявили о заочном обвинении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Федора Ярошевича в применении запрещённых методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса.

Следствие установило, что Ярошевич по указаниям командования Минобороны Украины с 22 августа по 4 сентября 2014 года отдавал приказы об обстреле гражданских на Донбассе баллистическими ракетами. Прицельные пуски из тактического ракетного комплекса "Точка-У" провели по городу Ровеньки в ЛНР, а также по микрорайону Текстильщики в городе Снежное и городу Харцызск в ДНР. В обстрелах были убиты четыре мирных жителя, среди которых был один ребёнок. Ранены 5 взрослых и 1 несовершеннолетний. Также обстрелы повредили дома и разрушили железную дорогу.

Затем 14 февраля 2015 года Ярошевич приказал запустить баллистическую ракету по городу Иловайску в ДНР. Тогда один мирный житель был ранен, пострадали здание и оборудование дистанции электроснабжения.

В СК также сообщили, что обвинения основаны на полученных Комитетом объективных данных. Ведомство продолжает работать над поиском всех должностных лиц, которые причастны к подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU