СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе
В Следственном комитете России заявили о заочном обвинении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Федора Ярошевича в применении запрещённых методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса.
Следствие установило, что Ярошевич по указаниям командования Минобороны Украины с 22 августа по 4 сентября 2014 года отдавал приказы об обстреле гражданских на Донбассе баллистическими ракетами. Прицельные пуски из тактического ракетного комплекса "Точка-У" провели по городу Ровеньки в ЛНР, а также по микрорайону Текстильщики в городе Снежное и городу Харцызск в ДНР. В обстрелах были убиты четыре мирных жителя, среди которых был один ребёнок. Ранены 5 взрослых и 1 несовершеннолетний. Также обстрелы повредили дома и разрушили железную дорогу.
Затем 14 февраля 2015 года Ярошевич приказал запустить баллистическую ракету по городу Иловайску в ДНР. Тогда один мирный житель был ранен, пострадали здание и оборудование дистанции электроснабжения.
В СК также сообщили, что обвинения основаны на полученных Комитетом объективных данных. Ведомство продолжает работать над поиском всех должностных лиц, которые причастны к подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU