ЦБ РФ оценил влияние коронавируса на экономику России
Прямое влияние коронавируса на российскую экономику минимально, ситуация с финансовыми рынками достаточно стабильная. Об этом в среду, 4 марта, сообщила первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева.
Однако она отметила, кроме прямого влияния есть и косвенное. Оно действует на Россию через изменение ситуации в других странах и требует постоянного бдительного наблюдения.
По словам Юдаевой, Банк России располагает всеми необходимыми инструментами для сокращения негативного влияния эпидемии коронавируса на экономику РФ.
- Центральный банк в первую очередь заботимся о том, чтобы минимизировать или купировать риски этой ситуации и для финансовой стабильности, и для экономики в целом. Все необходимые инструменты, в частности инструменты реагирования уже давно разработаны и неоднократно использовались ранее, - заверила зампред ЦБ.
Напомним, коронавирусная инфекция в конце декабря 2019 году - начале 2020 года активно распространилась в Китае. После, случаи заболевания подтверждали власти других стран. Согласно последним данным, в России болезнь была выявлена у четырех человек. Трое из них были эвакуированы с круизного лайнера в Японии, еще один - прибыл в Москву из Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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