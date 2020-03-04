Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России

4 Март 2020 2020-03-04T15:47:53+03:00

Представители Роскомнадзора сообщили, что будут ограничивать доступ к тем ресурсам, которые распространяют лживые новости о коронавирусной инфекции в России Фото: EAST NEWS

Ранее Путин рассказал о лживых сообщениях о том, что власти России скрывают настоящее число заболевших

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В Роскомнадзоре сообщили, что будут ограничивать доступ к тем ресурсам, которые распространяют лживые новости о коронавирусной инфекции в России.

Ведомство также внесло фейки о коронавирусе, которые распространяют в соцсетях, в реестр запрещённой информации в России.

Ранее сайт kp.ru передавал слова президента России Владимира Путина о том, что лживыми также являются обвинения российских властей в сокрытии информации о числе заболевших коронавирусом в стране. В сообщениях говорилось о том, что заражённых в разы больше, чем заявлено. Путин также отметил, что подобные сообщения организованы за рубежом.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также подтвердила слова президента о том, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Она также сообщила Путину, что состояние трёх больных коронавирусом COVID-2019, эвакуированных с круизного лайнера в Японии, удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме.

Голикова отметила, что правительство предпринимает меры по контролю за ценами на маски и уже отмечено снижение цен на маски в 18 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU