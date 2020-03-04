2020-03-04T16:10:07+03:00
Политика

Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и астанинский процесс

Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главы МИД Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процессГлавы МИД Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процессФото: REUTERS
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Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 4 марта обсудили ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана.

- Главы МИД Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процесс, - сказано в заявлении.

Днём ранее переговоры по вопросу сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации провели президент Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Обе стороны также выразили надежду на плодотворную встречу лидеров России и Турции 5 марта.

Напомним, что 27 февраля террористы запрещённой в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам" провели наступление на сирийские правительственные войска. Армия открыла ответный огонь, в котором погибли турецкие военные, которые не должны были там находиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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