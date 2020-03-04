Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и астанинский процесс
Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 4 марта обсудили ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана.
- Главы МИД Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процесс, - сказано в заявлении.
Днём ранее переговоры по вопросу сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации провели президент Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
Обе стороны также выразили надежду на плодотворную встречу лидеров России и Турции 5 марта.
Напомним, что 27 февраля террористы запрещённой в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам" провели наступление на сирийские правительственные войска. Армия открыла ответный огонь, в котором погибли турецкие военные, которые не должны были там находиться.
ИСТОЧНИК KP.RU