2020-03-04T16:52:11+03:00
Общество

Власти Украины выделят более $26 миллионов на погашение долгов перед шахтерами

В какие именно сроки деньги будут получены рабочими не уточняется
Юлия Кекова
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В какие именно сроки эти средства будут получены шахтерами и когда будет произведена оплата труда за другие месяцы не уточнятсяВ какие именно сроки эти средства будут получены шахтерами и когда будет произведена оплата труда за другие месяцы не уточнятсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти Украины намерены выделить 654,2 миллиона гривен (более 26,6 миллионов долларов) на погашение долгов по зарплате перед шахтерами. Об этом в среду, 4 марта, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, эта сумма позволит угледобывающим предприятиям страны отплатить труд рабочих за январь и февраль 2020 года, а также за декабрь 2019 года. В какие именно сроки эти средства будут получены шахтерами и когда будет произведена оплата труда за другие месяцы не уточнятся.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая 2020 года погасить долги перед шахтерами. Глава государства пригрозил, что если средства не будут выплачены вовремя, то министры сами будут лишены зарплаты. Общая сумма задолженности перед рабочими превышает 45 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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