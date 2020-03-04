2020-03-04T16:32:02+03:00
Спорт

Адвокат российских биатлонисток настаивает на том, что подписи Родченкова поддельны, хотя это не признаёт МОК

Свидетельства бывшего директора московского "Антидопингового центра" - главные доказательства в деле спортсменок
Ася КУЗНЕЦОВА
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Документы, представленные МОК по делу российских биатлонисток, были подкреплены поддельными подписями бывшего директора московского "Антидопингового центра" Григория РодченковаДокументы, представленные МОК по делу российских биатлонисток, были подкреплены поддельными подписями бывшего директора московского "Антидопингового центра" Григория РодченковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что несмотря на непризнание Международным олимпийским комитетом поддельными подписи Родченкова, защита продолжает настаивать на этом.

Ранее Панич, представляющий спортсменок в Спортивном арбитражном суде, сообщил, что СМИ неправильно истолковали его слова о решении МОК по подписям Родченкова.

- Мы со своей стороны заявляем, что подписи являются поддельными, но МОК это не признал. Когда у меня спросили про это, я пояснил - МОК подписи поддельными не признал, но мы продолжаем на этом настаивать. CAS принял все документы к рассмотрению, и арбитры должны отразить в своём решении, как они относятся к каждому представленному доказательству, - передаёт слова Панича издание Sport24.

Адвокат также подчеркнул, что свидетельства Родченкова - главные доказательства в деле биатлонисток.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что документы, представленные Международным олимпийским комитетом по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, были подкреплены поддельными подписями бывшего директора московского "Антидопингового центра" Григория Родченкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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