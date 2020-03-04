Адвокат российских биатлонисток настаивает на том, что подписи Родченкова поддельны, хотя это не признаёт МОК

4 Март 2020 2020-03-04T16:32:02+03:00

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Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что несмотря на непризнание Международным олимпийским комитетом поддельными подписи Родченкова, защита продолжает настаивать на этом.

Ранее Панич, представляющий спортсменок в Спортивном арбитражном суде, сообщил, что СМИ неправильно истолковали его слова о решении МОК по подписям Родченкова.

- Мы со своей стороны заявляем, что подписи являются поддельными, но МОК это не признал. Когда у меня спросили про это, я пояснил - МОК подписи поддельными не признал, но мы продолжаем на этом настаивать. CAS принял все документы к рассмотрению, и арбитры должны отразить в своём решении, как они относятся к каждому представленному доказательству, - передаёт слова Панича издание Sport24.

Адвокат также подчеркнул, что свидетельства Родченкова - главные доказательства в деле биатлонисток.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что документы, представленные Международным олимпийским комитетом по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, были подкреплены поддельными подписями бывшего директора московского "Антидопингового центра" Григория Родченкова.

ИСТОЧНИК KP.RU