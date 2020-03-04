2020-03-04T16:51:31+03:00
Экономика

Стало известно, какой из смартфонов больше всего теряет в цене

Гаджеты постоянно обновляются и продать повторно некоторые из моделей почти невозможно
Елена АКИМОВА
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Эксперты выяснили, какие телефоны больше всего теряют в ценеЭксперты выяснили, какие телефоны больше всего теряют в ценеФото: REUTERS
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Современные смартфоны очень недолго сохраняют свою актуальность. Производители регулярно представляют рынку новинки, и чтобы поспевать за модой, многие стараются продать свои телефоны и приобрести гаджет по последнему слову.

Зачастую продать б/у смартфон удается по цене втрое дешевле той, за которую он был куплен. Недавно проведенное исследование компании BankMyCell показало, какие устройства меньше всего теряют в цене.

Сравнивали цены на гаджет двухлетней давности, который пытаются продать на вторничном рынке. За это время Apple потерял 45% от своей первоначальной стоимости. Устройство с операционной системой Android стало дешевле на 71%.

Быстрее всего теряют в цене подержанные «бюджетники» - 79% от первоначальной стоимости. Максимальная потеря в цене оказалась у Motorola One. В октябре 2018 года новый аппарат стоил 349 доллара, а в декабре 2019 – 43 доллара.

По итогам 2019 года самыми востребованными оказались модели iPhone XR, XS и XS Max. За год они потеряли в цене только 23 процента. Для сравнения у Samsung Galaxy S10+ этот показатель равен 45%, именно столько устройство потеряло в цене за первые девять месяцев со старта продаж, сообщает телеканал «360».

Ранее российские аналитики заявили, что по всему миру началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за эпидемии коронавируса. По мнению экспертов, это выражается в том, что продавцы техники начали отменять скидки и акции на некоторые модели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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