Жириновский поздравил танцем группу "Little Big" с участием в Евровидении

4 Март 2020 2020-03-04T16:50:26+03:00

2 марта стало известно, что от России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме выступит группа "Little Big" / Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своём Twitter-аккаунте видео, на котором он танцует под песню "Faradenza" группы "Little Big" и поздравил музыкантов с участием в "Евровидении-2020".

2 марта стало известно, что от России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме выступит группа "Little Big". Широкой общественности команда известна по клипу на песню Skibidi, ставшим вирусным и собравшем в Youtube более 400 миллионов просмотров. После выхода ролика весь мир поlхватил #skibidichallengе. Летом 2018 года команда успешно выступила на фестивале Sziget — крупнейшем музыкальном событии Европы, проходящем в Будапеште.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764559" frameborder="0"></iframe> Жириновский посвятил танец Little Big.

На сайте kp.ru сообщали, что группа "Little Big" пыталась поехать на конкурс в 2019 году, отправив свою запись Филиппу Киркорову, но тот отдал предпочтение Сергею Лазареву.

ИСТОЧНИК KP.RU