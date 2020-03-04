2020-03-04T16:50:26+03:00
Звезды

Жириновский поздравил танцем группу "Little Big" с участием в Евровидении

Ролик под песню "Faradenza" политик разместил в своём Twitter
Ася КУЗНЕЦОВА
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2 марта стало известно, что от России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме выступит группа "Little Big" / Фото: Михаил Терещенко / ТАСС2 марта стало известно, что от России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме выступит группа "Little Big" / Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своём Twitter-аккаунте видео, на котором он танцует под песню "Faradenza" группы "Little Big" и поздравил музыкантов с участием в "Евровидении-2020".

2 марта стало известно, что от России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме выступит группа "Little Big". Широкой общественности команда известна по клипу на песню Skibidi, ставшим вирусным и собравшем в Youtube более 400 миллионов просмотров. После выхода ролика весь мир поlхватил #skibidichallengе. Летом 2018 года команда успешно выступила на фестивале Sziget — крупнейшем музыкальном событии Европы, проходящем в Будапеште.

Жириновский посвятил танец Little Big.

На сайте kp.ru сообщали, что группа "Little Big" пыталась поехать на конкурс в 2019 году, отправив свою запись Филиппу Киркорову, но тот отдал предпочтение Сергею Лазареву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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