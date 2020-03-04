Асад: Сирия не совершала против Турции никаких враждебных действий

4 Март 2020 2020-03-04T16:58:56+03:00

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Президент Сирии Асад заявил о том, что Сирия не совершала против Турции никаких враждебных действий. Поэтому нынешние разногласия совершенно нелогичны и беспочвенны.

- У Сирии и Турции есть жизненные общие интересы. В Турции много этнических сирийцев, а в Сирии много этнических турков. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически. Поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия, - сказал он в интервью телеканалу Россия 24.

Он добавил, что в Сирии относятся к туркам, как к братскому народу.

Напомним, конфликт в Идлибе с новой силой разгорелся 27 февраля. Сирийские войска обстреляли турецких военнослужащих, которые в это время находились среди террористов запрещённой в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Позднее в Минобороны России сообщили, что в районе обстрела не должно было находиться никаких турецких подразделений. Москва сразу же приняла все необходимые меры, чтобы сирийские войска прекратили огонь.

После этого Эрдоган запросил у Трампа поддержки боеприпасами в связи с военной операцией в Идлибе

ИСТОЧНИК KP.RU