2020-03-04T17:21:36+03:00
Общество

Минстрой назвал число коммунальных аварий в отопительном сезоне

Также в ведомстве сообщили какие регионы испытывали большие трудности в сфере ЖКХ
Юлия Кекова
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В России в осенне-зимний период произошло более 460 аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По словам главы ведомства, увеличение количества технологических нарушений связано с изменением методики их подсчета, которая меняется одновременно с подходами совместно с субъектами РФ.

- К сожалению, пока у нас много вопросов. Зачастую мы не понимаем какое количество инцидентов происходит в регионе. Что касается значимых технологических нарушений, тут у нас выработана единая методология, - сообщил министр.

Согласно последним данным, на территории страны 462 таких технологических нарушения. Из них 143 аварии и 319 относятся к категории инцидентов. Авария от инцидента отличается тем, что последний специалисты могут устранить в течение суток. Для решения аварийных вопросов требуется больше времени.

Якушев также отметил, что ведомство планирует создать специальную информационную платформу, которая позволит проводить мониторинг за всеми инцидентами на объектах ЖКХ.

В отопительном сезоне 2019-2020 годов режим ЧС был связан из-за сложностей при поставке топлива на объекты ЖКХ. Режим чрезвычайной ситуации вводился в городе Яровое Алтайского края и в Еврейской автономной области.

Еще шесть раз режим ЧС был введен в Новосибирской области, Пермском крае, Хакасии, Амурской области (в двух муниципалитетах) и Нижегородской области, сообщил Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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