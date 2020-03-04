2020-03-04T17:44:02+03:00
Общество

В США объяснили превосходство России в гиперзвуковом вооружении

Пентагон заявил, что будет разрабатывать крылатые ракеты, чтобы догнать Россию и Китай
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пентагон объяснил превосходство России в гиперзвуковом оружииПентагон объяснил превосходство России в гиперзвуковом оружииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В США назвали несколько причин, почему Россия и Китай превосходят Пентагон в гиперзвуковом оружии. О них рассказал помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт. Первой причиной, по его мнению, является то, что США в свое время отказались от применения гиперзвуковых технологий, сделав ставку на другое вооружение. Россия и Китай, в свою очередь, сильно продвинулись вперед.

Другого мнения придерживается руководитель исследовательских и инженерных программ Марк Льюис. Он отметил, что большую роль в российском превосходстве сыграла чрезмерная "открытость Америки".

- Мы публикуем множество материалов, а они их читают, - приводит его слова издание Washington Examiner.

Министерство обороны США заявило, что не может смириться с таким положением вещей, поэтому уже сейчас началась работа над созданием гиперзвукового оружия. Речь идет о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты и других систем. Правда, готовы они будут только к середине 2020-х годов.

Первое гиперзвуковое оружие и России, и США начали разрабатывать примерно в одно время - в конце 40-х годов прошлого века. Во времена СССР мы обладали только одной гиперзвуковой ракетой, сейчас их уже больше 180. Поэтому Пентагон впервые в истории признал, что вынужден "догонять Москву".

ИСТОЧНИК KP.RU

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