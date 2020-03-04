Gucci отменил модный показ в Сан-Франциско из-за коронавируса

4 Март 2020 2020-03-04T17:58:32+03:00

Модный итальянский бренд Gucci отменил круизное шоу Cruise 2021 из-за коронавируса. Показ должен был состояться 18 мая 2020 года в Сан-Франциско. Фото: REUTERS

Когда и где бренд намерен провести мероприятие, пока неизвестно

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Модный итальянский бренд Gucci отменил круизное шоу Cruise 2021 из-за коронавируса. Показ должен был состояться 18 мая 2020 года в Сан-Франциско.

О том, когда и где бренд представители бренда будут представлять новую коллекцию, пока не сообщается, пишет The Hollywood Reporter.

Кстати, коронавирус не в первый раз угрожает модным показам. Ранее сайт kp.ru писал о том, что известный итальянский модельер Джорджо Армани решил провести закрытый показ без публики на Неделе моды в Милане. Сообщалось, что дефиле будет записано на видео, а также доступно в прямом эфире на сайте компании.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в мире медики зафиксировали 2 196 новых заражений коронавирусом. Суммарно этот показатель уже перевалил за 93 тысячи заболевших.

Напомним, распространение COVID-19 началось в конце декабря 2019 года в Китае. Власти страны своевременно уведомили о вспышке пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), однако случаи инфицирования выявили и в других странах.

Также в Гонконге был выявлен первый случай возможного заражения коронавирусом COVID-19 домашнего пса. Маленькая собака породы померанский шпиц оказалась на 14-дневном карантине.

На неделе моды в Милане показ Джорджо Армани прошел без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU