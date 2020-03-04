Компания Group-IB передала правоохранительным органам информацию об аккаунтах с фейками о коронавирусе
Компания Group-IB, расследующая киберпреступления, сообщила о передаче в правоохранительные органы информацию об аккаунтах, распространяющих фейки о коронавирусе.
Эксперты Group-IB сообщили, что за прошедшие сутки выявили новые фейковые сообщения и предупредили об угрозе новых "вбросов". Специалисты просят оценивать всю информацию о коронавирусе критически и использовать данные только проверенных источников. В Group-IB указали, что сотрудники компании работают в союзе с администрацией социальных сетей и форумов.
Боты, распространяющие ложную информацию о распространении коронавируса в России, используют зарубежные страны в качестве локации.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к тем ресурсам, которые распространяют фейки об эпидемии. Ведомство внесло такие сообщения в реестр запрещённой информации в Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU