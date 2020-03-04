2020-03-04T18:04:21+03:00
Общество

Компания Group-IB передала правоохранительным органам информацию об аккаунтах с фейками о коронавирусе

За прошедшие сутки выявлены новые лживые сообщения о распространении вируса в России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Компания Group-IB сообщила, что передала правоохранительным органам информацию об аккаунтах, распространяющих фейки о коронавирусеКомпания Group-IB сообщила, что передала правоохранительным органам информацию об аккаунтах, распространяющих фейки о коронавирусеФото: EAST NEWS
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Компания Group-IB, расследующая киберпреступления, сообщила о передаче в правоохранительные органы информацию об аккаунтах, распространяющих фейки о коронавирусе.

Эксперты Group-IB сообщили, что за прошедшие сутки выявили новые фейковые сообщения и предупредили об угрозе новых "вбросов". Специалисты просят оценивать всю информацию о коронавирусе критически и использовать данные только проверенных источников. В Group-IB указали, что сотрудники компании работают в союзе с администрацией социальных сетей и форумов.

Боты, распространяющие ложную информацию о распространении коронавируса в России, используют зарубежные страны в качестве локации.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к тем ресурсам, которые распространяют фейки об эпидемии. Ведомство внесло такие сообщения в реестр запрещённой информации в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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