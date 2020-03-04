2020-03-04T18:32:03+03:00
Общество

Продавец сухого льда раскритиковал идею о новых правилах продажи вещества

Ранее депутаты предложили писать предупреждения об угрозе здоровью на упаковках изделия
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Продавец сухого льда для смертельной вечеринки блогерши Диденко раскритиковал идею о новых правилах продажи веществаПродавец сухого льда для смертельной вечеринки блогерши Диденко раскритиковал идею о новых правилах продажи веществаФото: EAST NEWS
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После гибели трех человек в сауне с сухим льдом депутаты решили ввести новые правила использования вещества. Было предложено писать предупреждения об угрозе здоровью прямо на упаковке изделия.

Однако эксперты компании "Полюс холода"(именно эта фирма продала лед участникам вечеринки) считают, что это совершенно бесполезно. Юрист компании Дмирий Ерохин объяснил это тем, что сухой лед используют как источник холода для многих продуктов.

- На ларьках с мороженым будет написано «сухой лед», также это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами. Это может привести к полной неразберихе в жизненно важных областях промышленности, - приводит его слова телеканал "360".

Юрист справедливо отметил, что погибший Валентин Диденко, муж блогера Екатерины Диденко, был заранее предупрежден об опасности сухого льда, однако, от трагедии это не спасло. Поэтому нельзя утверждать, что что-то изменится, когда предупреждающая информация будет написана на упаковках.

Ранее Kp.ru опубликовал разговор продавца сухого льда и организатора вечеринки Валентина Диденко. На записи слышно, что поставщик, действительно, предупреждал о возможных ожогах и опасности для здоровья.

Запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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