Акинфеев и Фернандес попали в стартовый состав ЦСКА на игру против "Спартака"

4 Март 2020 2020-03-04T18:24:27+03:00

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Сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино будет сыгран матч четвертьфинала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА. Стартовый состав на эту встречу огласили гости - армейцы. С первых минут у команды Виктора Ганчаренко сыграют все лидеры - Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Влашич, Федор Чалов.

Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Дзагоев, Сигурдссон, Магнуссон, Гогуа, Бийол, Щенников, Марадишвили, Обляков, Шкурин.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - ЦСКА. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. Победитель этого четвертьфинала сыграет в полуфинале с лучшей командой встречи "Ахмат" - "Зенит". Эта встреча уже проходит в Грозном на стадионе "Ахмат Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU