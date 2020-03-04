2020-03-04T18:39:47+03:00
Спорт

Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА

Хозяева поля огласили стартовый состав на четвертьфинальный поединок Кубка страны
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Доменико Тедеско назвал стартовый состав на матч против ЦСКА.Доменико Тедеско назвал стартовый состав на матч против ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 4 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч четвертьфинала Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА. Хозяева поля огласили стартовый состав на эту игру. Новичок Соболев - с первых минут будет играть у "Спартака", в защите - Кутепов, капитаном будет Георгий Джикия.

Стартовый состав: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Кутепов, Краль, Зобнин, Соболев, Рассказов.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - ЦСКА. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. Победитель этого четвертьфинала сыграет в полуфинале с лучшей командой встречи "Ахмат" - "Зенит". Эта встреча уже проходит в Грозном на стадионе "Ахмат Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU

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