2020-03-04T19:18:13+03:00
Политика

Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства

Верховная Рада одобрила отставку Гончарука
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кандидат на пост премьера Украины Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительстваКандидат на пост премьера Украины Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительстваФото: REUTERS
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Кандидат на пост нового премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал о приоритетах работы нового кабинета министров. Среди них он отметил пересмотре государственного бюджета Украины на 2020 год и завершение конфликта в Донбассе. Также Шмыгаль в числе важных задач назвал борьбу со вспышкой коронавируса, погашение задолженности по зарплатам шахтёрам и продолжение реформы децентрализации.

- Есть ряд вызовов, за решение которых нам надо браться немедленно, - это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, — цитирует Шмыгаля портал "Украина.ру".

Напомним, самый молодой премьер-министр в истории Украины Алексей Гончарук 3 марта передал в Верховную Раду своё заявление об отставке. Парламент принял его 4 марта, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост главы правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля. Решение президента поддержала фракция "Слуга народа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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