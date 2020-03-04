2020-03-04T19:44:40+03:00
Происшествия

Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз

Более 20 первоклассников пострадали от включённой на весь учебный день бактерицидной лампы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Москве директор школы, где первоклассники получили ожоги глаз, решил уволиться. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

- Директор школы №1415 Александр Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Приказ подписан, - заявили в Департаменте.

Напомним, что 2 марта более 20 учеников первого класса школы №1415 получили ожоги роговицы глаз, поскольку учительница забыла выключить в классе бактерицидную лампу и оставила её включённой на весь учебный день. Она уволилась на следующий день

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В конце февраля Департамента образования и науки Москвы установил дополнительные санитарные мероприятия в школах. Среди них и обработка всех помещений в школах бактерицидными лампами закрытого типа для обеззараживания воздуха. Ими можно пользоваться в присутствии людей круглосуточно. Директора школ также предупреждены о том, что применение ламп открытого типа запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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