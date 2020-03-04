2020-03-04T20:26:48+03:00
Спорт

Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2

Команды обменялись голами в начале поединка [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" и ЦСКА завершили первый тайм игры. Фото: Станислав Красильников/ТАСС"Спартак" и ЦСКА завершили первый тайм игры. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм четвертьфинальной игры Кубка России. "Спартак" принимает на своем поле столичный ЦСКА. И стартовые 45 минут не выявили сильнейшего.

Уже на 4-й минуте матча дальним ударом гол в ворота "Спартака" забил Зелимхан Бакаев. А вскоре уже на 13-й минуте Эсиекель Понсе удвоил преимущество, поразив ворота ЦСКА после быстрой атаки "красно-белых".

Но к чести гостей, они смогли сквитать один мяч довольно быстро. На 17-й минуте поединка Игорь Дивеев, оказавшись в одиночестве в штрафной "Спартака", забил ответный мяч, сделав счет 2:1. В добавленное к первому тайму время ЦСКА смог отыграть и второй мяч - его забил Ильзат Ахметов. На перерыв команды ушли при равном счете - 2:2.

Спартак - ЦСКА 1:0. Зелимхан Бакаев 3 минута..Видео гола Зелимхана Бакаева. Эфир Матч ТВ.

Так и завершились стартовые 45 минут поединка. В целом же, матч проходит на очень быстрых скоростях и с большим количеством опасных моментов. Через 15 минут поединок в Тушино будет продолжен.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - ЦСКА. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:30 по московскому времени.

Спартак - ЦСКА 2:0. Понсе 14 минута..Видео гола Понсе в ворота ЦСКА в матче на Кубок России

Победитель этого четвертьфинала сыграет в полуфинале с лучшей командой встречи "Ахмат" - "Зенит". Эта встреча уже проходит в Грозном на стадионе "Ахмат Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU

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