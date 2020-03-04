СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
Служба безопасности Украины заподозрила украинца, который был освобождён в ходе обмена пленными на Донбассе 29 декабря 2019 года, в пытках соотечественников.
Ведомство сообщает, что подозреваемый украинец, пока находился в тюрьме Министерства государственной безопасности ДНР, сам вступил в их ряды и пытал других украинцев - как гражданских, так и служащих ВСУ.
СБУ построила свои доказательства на основе допросов потерпевших. При обыске у подозреваемого нашли и изъяли документы и вещи, которые подтверждали, что он состоял в МГБ ДНР.
Украинца обвиняют по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "создание террористической группы или террористической организации". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в феврале 2014 года на Украине произошёл госпереворот, в результате которого заявили о своей независимости самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики. В апреле 2014 Киев начал военную операцию против них. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итоги обмена пленными.
ИСТОЧНИК KP.RU