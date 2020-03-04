Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений

4 Март 2020 2020-03-04T21:03:09+03:00

В конце списка Uber и "Яндекс.Такси". У этих агрегаторов процент машин без разрешений составляет всего 1,9 и 3,1 соответственно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Порядка одной трети всех такси, которые подключены к крупным агрегаторам, возят москвичей без разрешений, сообщили в "Транспортной ассоциации московской агломерации" в результате исследования, проведённого в последние пять месяцев по работе онлайн-сервисов заказа такси.

Ассоциация изучила 8 самых крупных участников рынка методом "контрольной закупки". Во время исследования эксперты проанализировали работу 250 автомобилей. У двух поставщиков услуг доля незарегистрированных в реестре автомобилей составляет менее 3%, но у одного - 80%.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что за последние 10 лет доход водителя сократился с 72% до 23% от выручки, при этом увеличились его расходы на комиссии и аренду машины - в 3,5 раза.

При этом если раньше москвичи вызывали такси в среднем 6 раз в месяц, а пользовались ими всего 335 тысяч человек, то сейчас среднестатистический москвич пользуется такси раз в три дня, а число пассажиров выросло в 6 раз.

Сами поездки стали дешевле. В 2014-м году средняя цена за поездку составляла 627 рублей, а в прошлом году — 484.

ИСТОЧНИК KP.RU