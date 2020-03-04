2020-03-04T21:03:09+03:00
Общество

Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений

У агрегатора "Максим" таких машин - 80%
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В конце списка Uber и "Яндекс.Такси". У этих агрегаторов процент машин без разрешений составляет всего 1,9 и 3,1 соответственноВ конце списка Uber и "Яндекс.Такси". У этих агрегаторов процент машин без разрешений составляет всего 1,9 и 3,1 соответственноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Порядка одной трети всех такси, которые подключены к крупным агрегаторам, возят москвичей без разрешений, сообщили в "Транспортной ассоциации московской агломерации" в результате исследования, проведённого в последние пять месяцев по работе онлайн-сервисов заказа такси.

Ассоциация изучила 8 самых крупных участников рынка методом "контрольной закупки". Во время исследования эксперты проанализировали работу 250 автомобилей. У двух поставщиков услуг доля незарегистрированных в реестре автомобилей составляет менее 3%, но у одного - 80%.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что за последние 10 лет доход водителя сократился с 72% до 23% от выручки, при этом увеличились его расходы на комиссии и аренду машины - в 3,5 раза.

При этом если раньше москвичи вызывали такси в среднем 6 раз в месяц, а пользовались ими всего 335 тысяч человек, то сейчас среднестатистический москвич пользуется такси раз в три дня, а число пассажиров выросло в 6 раз.

Сами поездки стали дешевле. В 2014-м году средняя цена за поездку составляла 627 рублей, а в прошлом году — 484.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений
МИД порекомендовал россиянам не ездить на японский остров Хоккайдо из-за коронавируса
IT-куб и кванториумы: в Самарской области создают цифровую образовательную сферу
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА