2020-03-04T20:57:28+03:00
Общество

МИД порекомендовал россиянам не ездить на японский остров Хоккайдо из-за коронавируса

В префектуре объявлена чрезвычайная ситуация
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок на японский остров Хоккайдо из-за распространения там коронавирусаМинистерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок на японский остров Хоккайдо из-за распространения там коронавирусаФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам временно не посещать японский остров Хоккайдо, поскольку на нём повышена опасность распространения коронавируса. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

- В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости, - сообщает МИД.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, что Россия не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в Италии. Однако штаб настоятельно просит россиян воздержаться от поездок в Италию как самостоятельно, так и в составе туристических групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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