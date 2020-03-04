Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины

4 Март 2020 2020-03-04T21:19:33+03:00

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Верховная рада Украины голосованием утвердила новый состав правительства. 13 новых утверждённых министров предложил новый премьер Денис Шмыгаль.

Глава МВД Арсен Аваков, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Минюста Денис Малюська сохранили свои должности.

Шмыгаль также предложил Верховной Раде министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова назначить на пост вице-премьер-министра и Вадима Пристайко - на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

На должность министра социальной политики Шмыгаль предложил Марину Лазебную и Вадима Гутцайта на должность министра молодёжи и спорта. Новый премьер предложил Сергея Бессараба назначить министром по делам ветеранов, Олега Немчинова - министром кабинета министров, Алексей Чернышёва министром развития общин и территорий, Илью Емца министром здравоохранения и Игоря Уманского министром финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU