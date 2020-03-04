Генсек НАТО: "Мы призываем Асада и Россию остановить эскалацию"

4 Март 2020 2020-03-04T21:31:51+03:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова призвал власти России и Сирии к остновке эскалации в Сирийской республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры на высшем уровне между российской и турецкой сторонами пройдут 5 марта в Москве

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова призвал власти России и Сирии к остановке эскалации в Сирийской республике.

- Мы осуждаем эскалацию в Сирии и призываем режим Асада и Россию остановить эскалацию, соблюдать международное право и способствовать конструктивному разрешению кризиса, - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Напомним, что 27 февраля ситуация в Идлибе обострилась после того, как террористы провели наступление на правительственные войска Сирии. В ответном огне сирийской армии погибло более 30 турецких военнослужащих, которые не должны были находиться там. Ещё 30 были ранены.

Переговоры на высшем уровне между российской и турецкой сторонами запланированы на 5 марта в Москве. Ранее телефонные переговоры по вопросу обострения ситуации в сирийском Идлибе провели канцлер Германии с президентом России Владимиром Путиным и главы МИД Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф с Сергеем Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU