Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички в пригороде Москвы

4 Март 2020 2020-03-04T21:48:33+03:00

Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички на станции Родники в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Подмосковье на станции Родники на крыше электрички нашли труп несовершеннолетнего.

- Сегодня днем на станции Родники на крыше электропоезда сообщением Москва - Черусти был обнаружен труп несовершеннолетнего, - передаёт РИА Новости слова представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Пока неизвестны детали случившегося.

Ранее сайт kp.ru сообщал о найденном в подвале детского сада Дзержинска мумифицированном трупе 17-летней девушки. Тогда в полицию заявили местные жители, которым о находке рассказали игравшие на территории заброшенного воспитательного учреждения дети. В полиции уточняли, что на трупе нет признаков насильственной смерти.

Также на сайте писали о найденном в Санкт-Петербурге обгоревшем теле блогерши, которая рассказывала о свиданиях с миллионерами. Её друзья предполагали, что они вместе с другом покончили с собой, или он её сжёг, а сам либо сбежал, либо в другом месте лежит.

ИСТОЧНИК KP.RU