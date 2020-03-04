Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички в пригороде Москвы
В Подмосковье на станции Родники на крыше электрички нашли труп несовершеннолетнего.
- Сегодня днем на станции Родники на крыше электропоезда сообщением Москва - Черусти был обнаружен труп несовершеннолетнего, - передаёт РИА Новости слова представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Пока неизвестны детали случившегося.
Ранее сайт kp.ru сообщал о найденном в подвале детского сада Дзержинска мумифицированном трупе 17-летней девушки. Тогда в полицию заявили местные жители, которым о находке рассказали игравшие на территории заброшенного воспитательного учреждения дети. В полиции уточняли, что на трупе нет признаков насильственной смерти.
Также на сайте писали о найденном в Санкт-Петербурге обгоревшем теле блогерши, которая рассказывала о свиданиях с миллионерами. Её друзья предполагали, что они вместе с другом покончили с собой, или он её сжёг, а сам либо сбежал, либо в другом месте лежит.
ИСТОЧНИК KP.RU