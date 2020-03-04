2020-03-04T21:48:33+03:00
Происшествия

Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички в пригороде Москвы

Поезд ехал из Москвы в Черусти
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички на станции Родники в ПодмосковьеТруп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички на станции Родники в ПодмосковьеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Подмосковье на станции Родники на крыше электрички нашли труп несовершеннолетнего.

- Сегодня днем на станции Родники на крыше электропоезда сообщением Москва - Черусти был обнаружен труп несовершеннолетнего, - передаёт РИА Новости слова представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Пока неизвестны детали случившегося.

Ранее сайт kp.ru сообщал о найденном в подвале детского сада Дзержинска мумифицированном трупе 17-летней девушки. Тогда в полицию заявили местные жители, которым о находке рассказали игравшие на территории заброшенного воспитательного учреждения дети. В полиции уточняли, что на трупе нет признаков насильственной смерти.

Также на сайте писали о найденном в Санкт-Петербурге обгоревшем теле блогерши, которая рассказывала о свиданиях с миллионерами. Её друзья предполагали, что они вместе с другом покончили с собой, или он её сжёг, а сам либо сбежал, либо в другом месте лежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички в пригороде Москвы
Генсек НАТО: "Мы призываем Асада и Россию остановить эскалацию"
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений
МИД порекомендовал россиянам не ездить на японский остров Хоккайдо из-за коронавируса
IT-куб и кванториумы: в Самарской области создают цифровую образовательную сферу
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА