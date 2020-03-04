МОК предоставил CAS подтверждение подлинности всех подписей Родченкова на документах делу российских биатлонисток

4 Март 2020 2020-03-04T22:34:12+03:00

МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление, в котором бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтверждает подлинность всех своих подписей в документах по делу российских биатлонисток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду нотариально заверенное заявление, в котором бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтверждает подлинность всех своих подписей в документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Напомним, что 2-3 марта CAS рассматривал дело дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом российских спортсменок. 3 марта международная компания Group-IB, расследующая киберпреступления, заявила, что подписи Родченкова на всех главных доказательствах по делу биатлонисток, вставлены туда из другого документа. CAS потребовал у МОК предоставить объяснения в течение суток.

- МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

ИСТОЧНИК KP.RU