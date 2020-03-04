2020-03-04T22:34:12+03:00
Спорт

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности всех подписей Родченкова на документах делу российских биатлонисток

Комитет предоставил суду нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории
Ася КУЗНЕЦОВА
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МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление, в котором бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтверждает подлинность всех своих подписей в документах по делу российских биатлонистокМОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление, в котором бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтверждает подлинность всех своих подписей в документах по делу российских биатлонистокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду нотариально заверенное заявление, в котором бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтверждает подлинность всех своих подписей в документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Напомним, что 2-3 марта CAS рассматривал дело дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом российских спортсменок. 3 марта международная компания Group-IB, расследующая киберпреступления, заявила, что подписи Родченкова на всех главных доказательствах по делу биатлонисток, вставлены туда из другого документа. CAS потребовал у МОК предоставить объяснения в течение суток.

- МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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