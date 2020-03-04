2020-03-04T22:59:25+03:00
В мире

В парламенте Турции депутаты подрались из-за обвинений в адрес Эрдогана

Возмущение вызвала критика президента, высказанная лидером оппозиционной партии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Массовая драка между депутатами произошла в среду в Великом национальном собрании ТурцииМассовая драка между депутатами произошла в среду в Великом национальном собрании ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Великом национальном собрании Турции произошла массовая драка между депутатами. произошла в среду, сообщает сайт турецкого телеканала NTV.

Драка вспыхнула в ходе выступления Энгина Озкоча, лидера парламентской фракции главной оппозиционной Народно-республиканской партии. Он высказал замечания в адрес политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После критики Озкоча, депутаты Партии справедливости и развития, которую возгалвляет Эрдоган, полезли в драку с депутатами Народно-республиканской партии.

В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана.В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от двух партий

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в драку переросли также дебаты в парламенте Турции о лишении неприкосновенности ряда законодателей. В массовую потасовку превратился спор между представителем правящей партии и депутатом от прокурдской оппозиции. Вскоре к потасовке присоединились и прочие участники заседания. По залу полетели бутылки с водой. Восстановить порядок удалось лишь спустя полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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