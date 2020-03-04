2020-03-04T23:14:31+03:00
В мире

Новый премьер-министр Украины назвал приоритетом правительства завершение войны в Донбассе

Правительство Украины с 4 марта возглавляет Денис Шмыгаль, в тот же день рада утвердила новый состав кабмина
Юлия САЛЬНИКОВА
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Денис ШмыгальДенис Шмыгаль
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В Украине произошли кадровые перестановки в правительстве, о которых начали говорить еще месяц назад. Слухи о том, что президент Зеленский все-таки будет менять премьер-министра, пошли после того, как в Сети появилась скандальная аудиозапись.

На ней человек с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука критикует главу государства за то, что тот не силен в вопросах экономики. После Гончарук даже вынужден был подать заявление об отставке. Но депутаты предположили, что это был только ход, чтобы остаться. Зеленский не принял отставку, но месяц спустя все-таки предложил кандидатуру нового главы кабмина.

На заседании Верховной рады большинством голосов утвердили на эту должность Дениса Шмыгаля. Он сообщил, что задача нового правительства (в тот же день утвердили новый состав кабмина) - "укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма".

Как сообщает "Страна.ua", Шмыгаль пообещал запустить новую программу "Большое строительство". Он анонсировал реформы в налоговой и таможенной службах. С его подачи собираются пересмотреть бюджет на 2020 год - увеличить пенсии и уменьшить зарплаты министров.

Новым главой правительства Украины назначен бывший вице-премьер Шмыгаль.Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду в Киеве назначила вице-премьера Дениса Шмыгаля главой правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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