2020-03-05T00:09:02+03:00
Спорт

Тедеско прокомментировал конфликт с тренером ЦСКА

После матча 1/4 финала Кубка России Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с коллегой из "Спартака"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Наставник столичного "Спартака" Доменико ТодескоНаставник столичного "Спартака" Доменико ТодескоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Игра четвертьфинала Кубка России завершилась со счетом 3:2 в пользу "Спартака". Но помимо забитых мячей в ворота соперника "спартаковцами" Зелимханом Бакаевым, Эсекьелем Понсе и Джордана Ларссона, болельщикам игра запомнилась скандалом, который произошел уже между тренерами команд.

Как сообщает "Чемпионат", главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско предложил завершить матч коллеге из ЦСКА рукопожатием. Но Виктор Гончаренко, видимо, огорченный результатами игры, оттолкнул руку коллеги.

Ситуацию прокомментировал изданию главный тренер "Спартака":

- Никаких проблем. Я понимаю его эмоции после такого матча. Все случается.

Такое спокойное отношение к спорным ситуациям Тедеско призывает применять и . болельщикам. Он попросил россиян, поддерживающих свои любимые команды, делать это более мирно, не поддаваться на провокации и не устраивать на стадионе "бои".

ИСТОЧНИК KP.RU

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