2020-03-05T00:28:18+03:00
В мире

Депутаты Верховной рады одобрили участие иностранных военных в учениях на Украине

Украинцы планируют провести на своей территории в 2020 году совместные учения с американцами и британцами
Юлия САЛЬНИКОВА
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На учения Украина потратит 2,55 миллиона долларовНа учения Украина потратит 2,55 миллиона долларовФото: REUTERS
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На внеочередном заседании Верховной рады 4 марта рассматривали не только кадровый вопрос. Напомним, депутаты большинство голосов назначили Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны, а следом утвердили новый состав кабмина. Задачами обновленного правительства Украины Шмыгаль считает завершение войны в Донбассе, укрепление экономики - он анонсировал пересмотр бюджета на 2020 год, планируется увеличить пенсии и сократить зарплаты министрам.

Кандидатуру Шмыгаля предложил президент Владимир Зеленский. Он также внес на рассмотрение парламента законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях в 2020 году. Документ одобрен.

Это значит, что на Украине в 2020 году пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-молдавские маневры "Юг-2020", украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher-2020.

На учения Украина потратит 2,55 миллиона долларов.

Ранее американцы планировали провести на территории стран Балтии, Грузии и Польши учения. Это будет сценарий "войны будущего", американцы даже дату назвали 2028 год - конечно, это условное обозначение и все, что подразумевают учения, тоже условно. Это будут одни из крупнейших учений за последние десятилетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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