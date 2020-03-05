С 5 марта отменены поезда Москва-Ницца из-за коронавируса

5 Март 2020 2020-03-05T01:35:03+03:00

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Поезда из Москвы с 5 марта временно не будут ходить в Ниццу и обратно. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса. Ницца находится на юге Франции, но железнодорожный маршрут проходит через ряд европейских стран - Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Монако, а также Италию, где ситуация с распространением заболевания наиболее сложная: 2706 человек заражены, 107 погибли. И это при том, что первые случаи коронавируса подтверждены в Итали были меньше двух недель назад.

Как сообщает ТАСС, в Италии поезд из Москвы останавливался в Вероне, Милане и Генуе. Пассажирам вернут деньги за неиспользованные билеты без дополнительных сборов.

В Италии существует 11 "красных зон" - здесь запрещены массовые, в том числе спортивные мероприятия, а жителям нельзя выезжать за пределы муниципалитетов, чтобы не распространять коронавирус. По всей стране закрываются с 5 по 15 марта все школы. С пятницы 6 марта начнется дистанционное обучение для итальянских школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU