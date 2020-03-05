Стоимость нефти Brent снизилась после заседания ОПЕК+

5 Март 2020 2020-03-05T02:01:40+03:00

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Новости о завершении заседания мониторингового комитета ОПЕК+ понизили стоимость нефти марки Brent. Дело в том, что прийти к консенсусу участникам встречи не удалось. Россия и Казахстан не поддержали идею о сокращении добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса. Согласно условиям сделки, которые истекают в конце первого квартала 2020 года, группа ОПЕК+ уже сократила производство на 2,1 млн баррелей в день.

Нашу страну на заседании представлял глава министерства энергетики Аександр Новак. Как сообщает ТАСС, он покинул зал, где проходила встреча, еще до завершения заседания. И хотя участники продолжили обсуждение темы, договориться о чем-либо, им не удалось.

К полуночи цена нефти Brent составила 51,56 долларов.

Свой вариант выхода из ситуации Александр Новак должен представить уже 6 марта на министерской встрече в Вене.

ИСТОЧНИК KP.RU