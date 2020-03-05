Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в Конституцию во втором чтении

5 Март 2020 2020-03-05T02:41:35+03:00

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В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству завершили работы над поправками в Конституцию. Напомним, о том, что изменения в законе возможны, в послании Федеральному Собранию сказал президент Владимир Путин. Озвученные им тезисы легли в основу законопроекта о поправках в Конституцию. Кроме того, по поручению главы государства сформированы рабочая группа, в которую вошли законодатели, ученые, общественники. Они собирали предложения о том, какие пункты необходимо добавить в главный документ страны. Окончательный список сформирован профильным комитетом, чтобы 10 марта законопроект рассмотрели во втором чтении депутаты Госдумы.

- Комитету осталась текстуальная работа. Нам надо поправки между собой увязать, что называется, расставить запятые, - рассказа "Российской газете" глава комитета Павел Крашенинников.

Он рассказал, какие изменения могут произойти, если население поддержит поправки. Членов правительства, например, будут выбирать на заседаниях профильных комитетов в Госдуме.

-От этого выиграет все общество. Система сдержек и противовесов станет более прозрачной, - сказал Крашенинников.

ИСТОЧНИК KP.RU