Сирийские военные пытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи системы С-200

5 Март 2020 2020-03-05T02:59:40+03:00

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В сирийском Идлибе происходят столкновения правительственных сил Сирии и боевиков, которые действуют в регионе при поддержке Турции. При этом атаки не ограничиваются наземными операциями, но и происходят и в воздухе. Так, издание Al-Masdar сообщает от попытке сирийских сил ПВО сбить турецкий истребитель F-16.

Самолет находится в сирийском воздушном пространстве. Огонь по объекту открыли при помощи зенитной ракетной системы С-200. Источник издания предположил, что истребителю удалось покинуть зону, поскольку сообщений о пострадавших не поступало. В этот же день министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок призвал создать бесполетную зону над Идлибом.

Боевики 4 марта сделали несколько попыток прорваться в Серакаб, но атаку отразили сирийские военные, после чего сами перешли в наступление. В последние дни нападения со стороны боевиков участились, некоторые это связывают с предстоящей встречей президентов России и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU