2020-03-05T03:15:34+03:00
Происшествия

Источник сообщил о пяти пострадавших при взрыве на военном объекте под Мурманском

ЧП произошло в результате учений
Юлия САЛЬНИКОВА
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По предварительным данным ЧП произошло во время плановых ученийПо предварительным данным ЧП произошло во время плановых ученийФото: Олег УКЛАДОВ
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На военном объекте в Мурманской области произошел взрыв. Как сообщил источник в экстренных службах "Интерфаксу", взорвался имитационный боеприпас. Есть пострадавшие, их имена пока не известны, поскольку официально информацию о ЧП в военном ведомстве не подтвердили. По неофициальным данным пострадавших пятеро.

Воинская часть расположена в Печенгском районе.

- Во время занятий на полигоне по предварительным данным взорвался имитационный заряд. Травмы получили пять человек, один в состоянии средней тяжести,- сообщили изданию в экстренных службах.

Все пятеро госпитализированы, у четырех из солдат незначительные травмы. Угрозы для других военных нет, сообщил источник.

В СМИ информация расходится, по данным некоторых изданий, пострадали шесть солдат. Точной информации, что именно взорвалось, тоже пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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