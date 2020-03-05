Источник сообщил о пяти пострадавших при взрыве на военном объекте под Мурманском
На военном объекте в Мурманской области произошел взрыв. Как сообщил источник в экстренных службах "Интерфаксу", взорвался имитационный боеприпас. Есть пострадавшие, их имена пока не известны, поскольку официально информацию о ЧП в военном ведомстве не подтвердили. По неофициальным данным пострадавших пятеро.
Воинская часть расположена в Печенгском районе.
- Во время занятий на полигоне по предварительным данным взорвался имитационный заряд. Травмы получили пять человек, один в состоянии средней тяжести,- сообщили изданию в экстренных службах.
Все пятеро госпитализированы, у четырех из солдат незначительные травмы. Угрозы для других военных нет, сообщил источник.
В СМИ информация расходится, по данным некоторых изданий, пострадали шесть солдат. Точной информации, что именно взорвалось, тоже пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU