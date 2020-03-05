Источник сообщил о пяти пострадавших при взрыве на военном объекте под Мурманском

5 Март 2020 2020-03-05T03:15:34+03:00

По предварительным данным ЧП произошло во время плановых учений Фото: Олег УКЛАДОВ

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На военном объекте в Мурманской области произошел взрыв. Как сообщил источник в экстренных службах "Интерфаксу", взорвался имитационный боеприпас. Есть пострадавшие, их имена пока не известны, поскольку официально информацию о ЧП в военном ведомстве не подтвердили. По неофициальным данным пострадавших пятеро.

Воинская часть расположена в Печенгском районе.

- Во время занятий на полигоне по предварительным данным взорвался имитационный заряд. Травмы получили пять человек, один в состоянии средней тяжести,- сообщили изданию в экстренных службах.

Все пятеро госпитализированы, у четырех из солдат незначительные травмы. Угрозы для других военных нет, сообщил источник.

В СМИ информация расходится, по данным некоторых изданий, пострадали шесть солдат. Точной информации, что именно взорвалось, тоже пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU