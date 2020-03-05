ПВО Сирии отразили две ракетные атаки Израиля

5 Март 2020 2020-03-05T04:32:06+03:00

Ракеты выпустили с воздуха над территорией Ливана и Голанских высот

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Силы ПВО Сирии отразили сразу два ракетных удара по провинциям Хомс и Эль-Кунейтра. По данным агентства SANA, ракеты выпущены с воздуха израильскими военными. Самолет израильтян привлек внимание сирийских солдат еще до того, как началась атака. Военное воздушное судно направлялось из Палестины в сторону Сидона. Находясь над Ливаном, военнослужащие Израиля выпустили по Эль-Кунейтра ракеты. Цели она не достигла благодаря системе противовоздушной обороны Сирии.

Вторую ракету выпустили в воздушном пространстве над Голанскими высотами. Ее тоже сбили в небе до того, как она достигнет цели.

Ранее сирийцы предупредили, что будут сбивать любые военные объекты, вторгшиеся в воздушное пространство страны.

В тоже время Сирия отражает атаку боевиков, которых поддерживает Турция. Днем 4 марта террористы пытались пробиться в город Серакаб.

ИСТОЧНИК KP.RU