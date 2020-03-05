В Киеве попросили ЕС о новых российских санкциях из-за запуска поездов в Крым

5 Март 2020 2020-03-05T05:24:49+03:00

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Постпред Украины при ЕС Николай Точицкий попросил Евросоюз о новых санкциях в отношении России. О своем желании он сообщил на странице в фейсбук. Начал с того, что доложил - комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление санкций против 175 человек и 44 организаций по крымскому вопросу. Украинцы не признают итоги референдума 2014 года в Крыму. Точицкий напомнил, что в этом году исполняется шестая годовщина с этого события. Новые санкции ЕС, по его мнению, это показатель того, что Евросоюз демонстирует стабильность в вопросе непризнания Крыма российским.

- Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом,- написал Точицкий.

Поезда по Крымскому мосту запустили 23 декабря. В первом составе на полуостров прибыл президент Владимир Путин. Открытие железнодорожного сообщения не понравилось украинцам, в представительстве президента Владимира Зеленского заявили, что въезд и выезд в Крым должны происходить только при согласовании с Киевом.

ИСТОЧНИК KP.RU