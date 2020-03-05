Умер бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр

5 Март 2020 2020-03-05T06:53:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет в Перу. О смерти политика сообщил его сын Франсиско Перес де Куэльяр:

- Папа умер после нескольких сложных недель и покоится с миром,- сообщил он журналистам агентства Andina.

Похоронят перуанского политика в субботу 6 марта на кладбище Presbítero Maestro.

Хавьер Перес де Куэльяр был пятым генеральным секретарем ООН с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года. До этого работал послом Перу во Франции, Великобритании, три года являлся послом своей страны в СССР. Будучи генсеком ООН, Куэльяр лично договорился о частичном перемирии в ирано-иракской войне, он призывал к выводу израильских войск из Ливана и выступал за созыв международной конференции под эгидой ООН для урегулирования ближневосточного конфликта.

Перес де Куэльяр являлся не только старейшим бывшим генсеком ООН (19 января ему исполнилось 100 лет), но и старейшим жителем родного Перу. Несмотря на такое богатое политическими событиями прошлое, Хавьер Перес де Куэльяр вообще мог не быть ни в ООН, ни в правительстве Перу, потому что мечтал заниматься мызыкой. В интервью изданию The New-York Post он признавался, что мечтал играть на пианино, но тогда "это было только для девочек".

- Я бы предпочел быть концертистом, даже больше, чем генеральным секретарем. Фортепианная музыка - это моя настоящая страсть,-говорил он журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU