2020-03-05T07:55:30+03:00
Туризм

Цены на российские гостиницы могут снизить в половину из-за коронавируса

Такой прогноз сделали в Федерации рестораторов и отельеров
Елена АКИМОВА
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Цены на проживание в российских отелях могут снизитьсяЦены на проживание в российских отелях могут снизитьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Цены на проживание в гостиницах крупных городов России могут снизиться на 50-60 процентов. Это станет возможным из-за ситуации с коронавирусом. В первую очередь данное обстоятельство коснется отелей, которые принимали в основном китайских туристов. Такой прогноз сделали в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

Сокращение числа иностранных отдыхающих вынудит отельеров снижать цены, чтобы сохранить рентабельность. А вслед за гостиницами, которые ориентированы на туристов из Поднебесной (таких 10 процентов на рынке), начнут пересматривать ценовую политику и другие отели – общее падение по рынку может составить 20-30 процентов.

Наибольшее изменение цен произойдет в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Хабаровске.

В целом распространение вируса может нанести ущерб туротрасли до 100 млрд рублей, считают эксперты. Но есть и положительная сторона – россияне опасаются выезжать из страны и предпочтут этим летом отправиться на российские курорты.

- Внутренний турпоток увеличится на 7-10 процентов. Многие соотечественники выберут наши пляжи и примечательные места, заполнив долю иностранцев, - рассказал "Известиям" исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов.

Например, в TUI Россия уже сейчас отмечают двукратный рост спроса туров по стране — на март–апрель пиковая нагрузка придется на курорты Краснодарского края.

А следом подойдут майские выходные. В этом году с 1 по 5 мая мы отмечаем Праздник весны и труда, с 9 по 11 мая — День Победы. Получается, если взять отпуск между этими праздниками, выходят вполне себе полноценные каникулы. Впрочем, можно устроить и два отдельных мини-отпуска, посмотреть разные города. В мае везде будет прекрасно.

"Комсомолка" дает советы, куда стоит отправиться на отдых и сколько за это придется заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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