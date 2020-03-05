Названы регионы, где реже всего разводятся
Минюст проанализировал данные о семейном положении россиян. Выводы не самые утешительные – институт брака сдает свои позиции, и многие предпочитают развестись, чем попытаться сохранить семью.
Если в 2015 году коэффициент соотношения браков к разводам составлял 1,89, то в 2019 – 1,52 – семьи стали менее крепкими.
Меньше всего разводов приходится на Чечню, здесь соотношение числа заключенных браков к количеству разводов (чем больше число, тем браки устойчивее) -6,42, а вот в Ленинградской области дела по данному показателю хуже всего – 1,01.
Рейтинг регионов с самыми крепкими семьями:
Чечня -6,42,
Ингушетия – 4,94,
Республика Тыва – 2,92,
Дагестан - 2,9,
Кабардино-Балкария - 1,96.
Чаще всего союзы распадаются:
Ленинградская область -1,01,
Ненецкий автономный округ -1,21,
Сахалинская область - 1,22,
Курганская область -1,23,
Республика Коми - 1,24.
Психолог Анетта Орлова отмечает, что сегодня люди в основном стараются избегать проблем в парах, нежели преодолевать их. Теряется вовлеченность в семейную жизнь, супруги испытывают разные проблемы.
- Партнеры, которым финансовое состояние позволяет жить самостоятельно, очень рационально относятся к выбору пары. Прагматичность становится одной из ценностей. Многие руководствуются понятиями, что в отношениях и браке жить легче и комфортнее, а не сложнее и с трудностями. А когда последние случаются, что побеждает установка «А зачем мне всё это надо? Мне проще разорвать отношения, чем искать компромиссы и чем-то жертвовать», - комментирует NEWS.ru специалист.
По мнению психолога, сегодня «выживают» только те семьи, где между людьми есть взаимоподдержка, эмоциональное тепло, уважение и готовность идти на компромисс.
Ранее сообщалось, что по данным Минюста, в 2018 году россияне сыграли 967 тысяч свадеб. Это на 21% меньше, чем в 2013-м (1 млн. 226 тыс. свадеб).
ИСТОЧНИК KP.RU