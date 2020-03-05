Названы регионы, где реже всего разводятся

5 Март 2020 2020-03-05T08:26:22+03:00

Россияне все чаще предпочитают развестись, чем трудиться над сохранением семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые крепкие семьи в Чечне, а больше всего разводов приходится на Ленинградскую область

Изменить размер текста: A A

Минюст проанализировал данные о семейном положении россиян. Выводы не самые утешительные – институт брака сдает свои позиции, и многие предпочитают развестись, чем попытаться сохранить семью.

Если в 2015 году коэффициент соотношения браков к разводам составлял 1,89, то в 2019 – 1,52 – семьи стали менее крепкими.

Меньше всего разводов приходится на Чечню, здесь соотношение числа заключенных браков к количеству разводов (чем больше число, тем браки устойчивее) -6,42, а вот в Ленинградской области дела по данному показателю хуже всего – 1,01.

Рейтинг регионов с самыми крепкими семьями:

Чечня -6,42,

Ингушетия – 4,94,

Республика Тыва – 2,92,

Дагестан - 2,9,

Кабардино-Балкария - 1,96.

Чаще всего союзы распадаются:

Ленинградская область -1,01,

Ненецкий автономный округ -1,21,

Сахалинская область - 1,22,

Курганская область -1,23,

Республика Коми - 1,24.

Психолог Анетта Орлова отмечает, что сегодня люди в основном стараются избегать проблем в парах, нежели преодолевать их. Теряется вовлеченность в семейную жизнь, супруги испытывают разные проблемы.

- Партнеры, которым финансовое состояние позволяет жить самостоятельно, очень рационально относятся к выбору пары. Прагматичность становится одной из ценностей. Многие руководствуются понятиями, что в отношениях и браке жить легче и комфортнее, а не сложнее и с трудностями. А когда последние случаются, что побеждает установка «А зачем мне всё это надо? Мне проще разорвать отношения, чем искать компромиссы и чем-то жертвовать», - комментирует NEWS.ru специалист.

По мнению психолога, сегодня «выживают» только те семьи, где между людьми есть взаимоподдержка, эмоциональное тепло, уважение и готовность идти на компромисс.

Ранее сообщалось, что по данным Минюста, в 2018 году россияне сыграли 967 тысяч свадеб. Это на 21% меньше, чем в 2013-м (1 млн. 226 тыс. свадеб).

ИСТОЧНИК KP.RU