В Казахстане задержаны контрабандисты, поставляющие оружие из России
В Акмолинской области Казахстана задержаны члены транснациональной преступной группы, которая осуществляла незаконные поставки оружия и боеприпасов из России.
Спецоперацию по поимке преступников осуществлял Комитет национальной безопасности республики. 27 февраля совместно с сотрудниками Службы специального назначения "А" КНБ РК и полицейского спецподразделения "Арлан" под стражу были помещены члены группировки контрабандистов.
У организаторов поставок изъяли 11 пистолетов Макарова и более 1300 патронов к ним. Проводится досудебное расследование. На сайте ведомства уточняется, что задержанным грозит до 15 лет заключения.
О пресечении канала контрабанды огнестрельного оружия.
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ИСТОЧНИК KP.RU