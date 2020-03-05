2020-03-05T08:34:17+03:00
Происшествия

В Казахстане задержаны контрабандисты, поставляющие оружие из России

У членов преступной группы изъяли 11 пистолетов Макарова и более 1300 патронов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Акмолинской области Казахстана задержаны члены транснациональной преступной группы, которая осуществляла незаконные поставки оружия и боеприпасов из России.

Спецоперацию по поимке преступников осуществлял Комитет национальной безопасности республики. 27 февраля совместно с сотрудниками Службы специального назначения "А" КНБ РК и полицейского спецподразделения "Арлан" под стражу были помещены члены группировки контрабандистов.

У организаторов поставок изъяли 11 пистолетов Макарова и более 1300 патронов к ним. Проводится досудебное расследование. На сайте ведомства уточняется, что задержанным грозит до 15 лет заключения.

О пресечении канала контрабанды огнестрельного оружия.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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