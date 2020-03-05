Эксперты оценили предложение ввести единые тарифы на электроэнергию

5 Март 2020 2020-03-05T08:49:12+03:00

тарифы на электричество могут пересмотреть с 2021 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новые правила формирования платежек могут вступить в действие уже к 2021 году

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Директор центра экспертизы цен и тарифов НИУ ВШЭ Станислав Бржезянский оценил предложение Валентины Матвиенко ввести единую госполитику формирования тарифов на электроэнергию. Сегодня в стране плата за электричество может различаться в несколько раз: например, на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке тарифы около 8 рублей за 1 кВт•ч, а самые низкие — в Иркутской области - меньше 1 рубля за 1 кВт•ч.

Эксперт отмечает, что подобная практика применяется во многих странах мира, но разом решить все проблемы не удастся. Главное в этой ситуации проследить, чтобы бюджетные деньги, которые пойдут на субсидирование, дошли до «нужных» получателей.

- Если государство будет поддерживать бизнес в части оплаты, то льготы стоит предоставлять социально ориентированным предприятиям, а не, например, ночным клубам, — пояснил «Известиям» эксперт.

Существует мнение, что установление среднего тарифа может вызвать недовольство у населения. Это коснется тех регионов, где цены сейчас существенно ниже.

- Платежи могут увеличиться в два раза, что, естественно, вызовет недовольство населения и бизнеса, - предположил директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Стоит отметить, что председатель СФ Валентина Матвиенко имела в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования. Тарифы будут определяться по двум направлениям. Во-первых, неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы, — отметил сенатор.

В свою очередь группа компаний «Россети» поддержала инициативу по созданию на территории России единого тарифного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU