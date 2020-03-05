На Филиппинах разбился вертолет с главой нацполиции на борту

5 Март 2020 2020-03-05T09:26:24+03:00

Все восемь пассажиров и членов экипажа выжили [видео]

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На Филиппинах потерпел крушение вертолет, на борту которого находился глава национальной полиции Арчи Гамбоа, его помощник и еще несколько других высокопоставленных правоохранителей - всего восемь человек, включая троих членов экипажа.

Воздушное судно разбилось утром в четверг, 5 марта, среди жилых домов в провинции Лагуна. Из-за того, что в районе сильно поднялась пыль, видимость была снижена. Вертолет задел провода лопастями и рухнул на землю.

Все пассажиры получили травмы и были доставлены в больницы. Как минимум Гамбоа на момент прибытия медиков находился в сознании, передает издание Philippine Daily Inquirer.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году на вертолете разбился легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Вместе со спортсменом на борту воздушного судна находились еще четыре человека, в том числе его 13-летняя дочь. Выжить не удалось никому.

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с главой национальной полиции на борту .

ИСТОЧНИК KP.RU