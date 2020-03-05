2020-03-05T09:26:24+03:00
Происшествия

На Филиппинах разбился вертолет с главой нацполиции на борту

Все восемь пассажиров и членов экипажа выжили [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Вертолет разбился из-за плохой видимостиВертолет разбился из-за плохой видимостиФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

На Филиппинах потерпел крушение вертолет, на борту которого находился глава национальной полиции Арчи Гамбоа, его помощник и еще несколько других высокопоставленных правоохранителей - всего восемь человек, включая троих членов экипажа.

Воздушное судно разбилось утром в четверг, 5 марта, среди жилых домов в провинции Лагуна. Из-за того, что в районе сильно поднялась пыль, видимость была снижена. Вертолет задел провода лопастями и рухнул на землю.

Все пассажиры получили травмы и были доставлены в больницы. Как минимум Гамбоа на момент прибытия медиков находился в сознании, передает издание Philippine Daily Inquirer.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году на вертолете разбился легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Вместе со спортсменом на борту воздушного судна находились еще четыре человека, в том числе его 13-летняя дочь. Выжить не удалось никому.

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с главой национальной полиции на борту .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24