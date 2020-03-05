2020-03-05T09:28:17+03:00
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору лучшего розового вина

При покупке рекомендуется ориентироваться на географические индикаторы
Юлия Кекова
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Роскачество представило рейтинг розовых вин, произведенных из российского винограда. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками исследования стала продукция, которая уже прошла проверку в 2018 и 2019 годах. В дальнейшем рейтинг будет пополняться результатами новых исследований.

- Для розовых вин применимо свое правило по употреблению - "пить сейчас". Если выбирать из недорогих образцов, то рекомендуется обратить внимание на время сбора урожая. Что качается вин 2019 года, то они представлены на полках пока не слишком широко. Ориентироваться при покупке лучше на урожай 2018 года, - следует из исследования.

Кстати, потребителям советуют обратить внимание, где алкогольный напиток хранится. Прямые солнечные лучи - главный враг любого вина. Также не стоит забывать про географию виноделия. В топ исследования вошли розовые вина из крупнейших винодельческих регионов России - Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

- Качественные вина в розовом стиле производят на Таманском полуострове, в регионе Новороссийска и в относительно новом для виноделия районе Восточного Приазовья, в Бахчисарайском районе и Севастополе, - сообщили в Роскачестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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