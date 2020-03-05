Коллекторы хотят связываться с должниками через госуслуги

5 Март 2020 2020-03-05T10:10:04+03:00

Портал планируется использовать для уведомления граждан о намерении кредитора привлечь третьих лиц или обратиться в суд

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Профессиональные коллекторские агентства рассчитывают получить доступ к порталу государственных услуг с целью рассылки уведомлений должникам.

Такая идея появилась на фоне обсуждения законопроекта "О деятельности по возврату просроченной задолженности с физических лиц", сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Сайт kp.ru писал, что документ вводит новое требование - обязательное уведомление граждан о привлечении к процессу взыскания долгов третьих лиц или суда. Сделать это необходимо в течение 30 рабочих дней.

"Здесь (на госуслугах и в электронной почте - прим.ред.) громадный потенциал для значительного снижения издержек бизнеса. Сейчас россияне могут удаленно посмотреть свою кредитную историю в бюро кредитных историй, если у них есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Если БКИ, которые являются частными организациями, могут использовать портал госуслуг для идентификации клиентов, почему этого не могут делать профессиональные кредиторы и коллекторы?", - цитирует РИА Новости Мехтиева.

ИСТОЧНИК KP.RU