Коллекторы хотят связываться с должниками через госуслуги
Профессиональные коллекторские агентства рассчитывают получить доступ к порталу государственных услуг с целью рассылки уведомлений должникам.
Такая идея появилась на фоне обсуждения законопроекта "О деятельности по возврату просроченной задолженности с физических лиц", сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Сайт kp.ru писал, что документ вводит новое требование - обязательное уведомление граждан о привлечении к процессу взыскания долгов третьих лиц или суда. Сделать это необходимо в течение 30 рабочих дней.
"Здесь (на госуслугах и в электронной почте - прим.ред.) громадный потенциал для значительного снижения издержек бизнеса. Сейчас россияне могут удаленно посмотреть свою кредитную историю в бюро кредитных историй, если у них есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Если БКИ, которые являются частными организациями, могут использовать портал госуслуг для идентификации клиентов, почему этого не могут делать профессиональные кредиторы и коллекторы?", - цитирует РИА Новости Мехтиева.
ИСТОЧНИК KP.RU