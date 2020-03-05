2020-03-05T09:51:36+03:00
Происшествия

Под Москвой двое малышей напились чистящего средства

Крохи попали в больницу с ожогами «Шуманитом»
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье двое малышей получили ожоги от бытовой химииВ Подмосковье двое малышей получили ожоги от бытовой химииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковной Лобне двое малышей попали в больницу с ожогами от химического вещества. По предварительным данным, дети пострадали от чистящего средства «Шуманит».

ЧП случилось в доме по улице Юности. Скорую помощь для малышей выхвали родители. Одному из маленьких пациентов всего годик, второму – два. Видимо старший малыш успел глотнуть бытовой химии, младший – обжог средством лицо.

Пока информации о состоянии детей нет, в обстоятельствах происшествия разбираются стражи порядка, сообщает телеканал «360».

Ранее в Московской области врачи спасли годовалого пациента, который выпил жидкость для розжига. У ребенка развилась токсическая пневмония.

Ранее 66-летний москвич попал в реанимацию после того, как выпил "Крота", перепутав его с лимонадом. По дороге из магазина пенсионеру стало жарко и он решил утолить жажду, но вместо газировки достал из пакета яркую оранжевую бутылку чистящего средства.

А самым известным пострадавшим от бытовой химии стал продюсер Барри Алибасов. Он тоже случайно выпил опасную жидкость. 8 октября Пресненский суд Москвы отказал Алибасову в иске к производителям «Крота». Напомним, продюсер «На-На» после скандальной и мутной истории со случайно выпитым химикатом требовал 100 миллионов рублей компенсации: 15 – расходы на лечение, 85 – моральный ущерб. Причем, иск музыкант предъявил не только изготовителям «Крота» (за ненадлежащую упаковку, которую можно спутать с соком или йогуртом), но и торговой сети «Ашан» (за продажу опасной продукции).

ИСТОЧНИК KP.RU

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